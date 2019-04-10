韋斯布魯克今天繳出本季第33次、生涯第137次大三元，只落後史上第二的魔術強生1次，保羅喬治最後1.8秒在底線投進三分球，兩人幫助球隊112比111逆轉絕殺了火箭，並且終結了對手6連勝氣勢。

Paul George

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Paul George pic.twitter.com/RxtTAyqCgS — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年4月10日

火箭在打完前三節取得13分領先優勢，決勝第四節保羅喬治、韋斯布魯克、亞當斯等先發球員發動了一波13比0攻勢逆轉超前，火箭隨即要回領先局面，最後15.5秒哈登兩罰俱中，火箭110比107領先3分，韋斯布魯克只花5.8秒就投進兩分，並且立刻犯規將哈登送上罰球線上，沒想到前面12次罰球百發百中的哈登，卻在第13次罰球失手了，留下了9.4秒給雷霆最後一擊機會。

韋斯布魯克在抓下防守籃板之後立刻帶球殺到前場，並且在第一時間把球傳給埋伏在左側底線的保羅喬治，保羅喬治也抓住了時機果斷的在三分線外躍起出手，只見球在半空中以完美的弧度進入籃框內，雷霆112比111逆轉超前，頓時全場球迷歡聲雷動。

火箭喊出最後一次暫停布署最後反擊機會，可惜哈登在槍響同時沒能投進絕殺三分球，以1分之差飲恨吞敗，6連勝也只能黯然止步。

昨日沒能入選本季前十大球星的韋斯布魯克，今天用雙手證明自己的實力，繳出29分、12籃板、10助攻，本季第33次大三元成績單，如果明日能在客場挑戰公鹿的時候再有大三元表現的話，就能追平魔術強生保持的138次大三元紀錄，並列史上第二人。

保羅喬治雖然全場25投僅9中，但投進的第4顆三分球卻是價值連城，全場27分、9籃板、3助攻、4抄截。

以53勝29敗結束本季例行賽的火箭，沒能以完美的7連勝收官，哈登39分、10籃板，保羅24分、8籃板、6助攻，卡培拉18分、10籃板。

金塊今天108比118不敵爵士吞下2連敗，目前領先火箭0.5場勝差，明日將在主場迎戰灰狼，如果不慎落敗，西區第二將拱手讓給火箭。

(中時電子報)