大陸-歐盟領導人會晤9日在比利時布魯塞爾舉行。雙方發表聯合聲明稱，雙方同意不得強制轉讓技術，並承諾2019年將在談判中特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展，以便在2020年達成高水平的陸歐投資協定。

新華社9日發佈聲明全文並稱，雙方重申共同致力於世界貿易組織(WTO)改革合作，以確保其相關性並能應對全球貿易挑戰，雙方將加緊旨在加強產業補貼國際規則的討論，並繼續就其它議題交換意見。

聲明稱，「（陸歐投資）協定的高水平將體現在實質性改善市場准入、消除影響外國投資者的歧視性要求和做法、建立平衡的投資保護框架以及納入投資和可持續發展方面的條款。」

雙方強調在知識產權保護和執法方面遵循國際標準的重要性。雙方將繼續努力在惡意註冊知識產權權利、知識產權執法和商業秘密等共同商定的優先領域取得實質性成果。

路透報導，大陸國務院總理李克強在布魯塞爾三小時峰會結束後的記者會上表示，歐洲企業將享有平等的對待。他並提議設立爭議機制來處理企業申訴。峰會主席、歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)談到這是一大突破。

聲明指出，陸歐承諾在雙邊貿易和投資中確保平等、互利合作。雙方重申願加強雙邊經濟合作、貿易及投資，願相互給予更加廣泛、更為便利、非歧視的市場准入。為此，雙方將加大努力，為雙方確認的一些關鍵壁壘尋找雙方認同的解決方案，並在下一次陸歐領導人會晤進行盤點。

大陸與歐盟也設定了2020年達成陸歐投資協定的目標。這項協定於2013年提出，在2月舉行了第20輪磋商，其目標是改善市場准入和結束對外資的不公平待遇。

聲明並稱，雙方堅定支持以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義，並致力於遵守世貿組織規則。

此外，還將將繼續推動大陸「一帶一路」倡議和歐盟歐亞互聯互通戰略、泛歐交通運輸網路對接，並歡迎在陸歐互聯互通平台簽署陸歐基於鐵路的可持續通道聯合研究框架協議。雙方將在陸歐互聯互通平台框架下加強交流。

路透報導，日前在前往布魯塞爾的飛行途中，李克強才同意這份聯合聲明。該聲明表示，歐盟與大陸將共同致力於世界貿易組織(WTO)改革合作，並加強產業補貼國際規則的討論。接下來，李克強將赴克羅地亞，參加週四和週五舉行的另一場中東歐國家峰會，其中有11個是歐盟成員。

(中時 )