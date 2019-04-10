為了一根「門柱」，讓樂生保留自救會、樂青聯盟與漢生病人阿公、阿嬤今（10）日前往衛福部抗議，高喊「強拆樂生毀人權、重建黑箱騙院民」！從門柱事件延伸到整個醫療人權園區規畫不尊重院民，表達不滿，情緒激昂。

北市捷運局在今年4月3日「突然」拆下樂生療養院大門固定鐵門的門柱，而大門早在2009年之前已被拆，不過，門柱超過50年歷史，與院民有著濃厚情感，住在樂生72年的院民李添培說，以前多少人被警察戴著手銙或家人扶持都要通過這個門！

由於樂生院方、捷運局、新北市文化局與衛福部稍早並未對於拆門柱一事回應不知情的院民與樂生自救會，因而引起抗議風波，今天衛福部門前聚集了2、30人舉牌抗議，包括3位阿公、阿嬤的樂生院民坐著電動車參與。

他們手持抗議海報，寫著「強拆樂生毀人權」、「重建黑箱騙院民」，並且上演行動劇，而現場警察不比抗議民眾少，並且將衛福部大門以柵欄封鎖，戒備嚴密。

樂生阿公李添培說，樂生的門柱被拆了1支，傷到病人的心，大家去看了就像手被砍了1隻或心被插了1把刀，這個大門像徵一個以前無人道對待的界限，這個大門是重要的入口意象指標，結果院民都不知道門柱被拆，無法對他們與社會一個交待。

雖然被拆的門柱並未在列入歷史建築，不過，李添培說，當局的人沒有住得比他久，以前日本時代是磨石子的柱子、後來被貼上磁磚，其實裡面的東西與地點都沒有變，這就是入口意象的意義。

衛福部附屬醫療及社福機構管理會執行長王必勝出面接受抗議者的陳情書，他說，衛福部事先不知情，而新北市認為門柱不在文資範圍，初步了解沒有違法，不過，衛福部要求施工結束後原位放回。

(中時 )