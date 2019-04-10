朱立倫（左）10日到雲林縣府拜會張麗善（中），右為雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉。（周麗蘭攝）

前新北市長朱立倫隨大甲媽遶境行腳，10日到縣府拜會縣長張麗善，張麗善表示「隨媽祖一路走透透，媽祖一定會加持」，朱立倫回答「在媽祖面前沒有任何權勢地位，每人都求平安，眾生都平等。」

大甲媽祖駐駕西螺福興宮，10日凌晨零點起駕往虎尾鎮，朱立倫上午則到雲林縣政府拜會，與張麗善短暫會晤半小時。

張麗善肯定朱隨大甲媽行腳的作法，「媽祖一定會加持」；朱立倫回答，在媽祖面前沒有任何權勢、地位，媽祖神轎來的時候每個人都趴在地上心悅誠服，每一位都是求平安。

張感謝朱擔任新北市長期間採購雲林有機蔬菜，給農民很大信心，也感謝他在雲林生產過剩時站出來幫忙促銷，包括高麗菜、文旦、茂谷柑等。朱則稱讚張從立委就開始關心雲林縣農民生計，未來雲林農業轉型要靠她。

財團法人雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉稱讚朱立倫對雲林旅外鄉親照顧很多，如果他當選中華民國總統，對雲林要加倍照顧。

朱立倫迂迴說，雲林縣有一個很好的縣長，張麗善是雲林的女兒，對雲林很了解，大家一起合作，無論他去中央或什麼角色永遠支持雲林。

(中時 )