《台灣關係法》簽署40周年，國民黨智庫國家政策研究基金會10日召開座談會探討，與會者指出美國的國家利益不會與中華民國的完全吻合，蔡英文卻假設兩者完全吻合，而且過去美國已經有四次重大背叛中華民國的紀錄，美國的外交政策非常靈活，我們固然要搞好對美關係，但同時也必須處理好兩岸關係。

智庫外交及國防組召集人林郁方質疑蔡英文總統表示要「恪遵台灣關係法的精神」一說非常不妥，因為台灣關係法是美國國內法，蔡英文是美國總統或美國人嗎？身為中華民國總統竟然用恪遵兩個字非常失格。

林郁方還說，沒有兩個國家的國家利益會完全一樣，蔡英文政府假裝中華民國的國家利益跟美國百分之百吻合，這是錯的。美國前副國務卿阿米塔吉如今表現的對我方非常友好，但2004年他在任時卻說我們全部的人都同意只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國和中共之間最大地雷就是台灣，如果中共攻擊台灣美國是否參戰要由國會同意。

林郁方再舉例，20年前他質疑美國為何只賣紀德艦給我方不賣神盾艦，美方說這是過渡性的，等用慣了再賣，如今日韓都有了，我們還是沒有，同樣的F35我們買不到只能買F16，台灣關係法解釋權力在美國，看的出來美國國家利益可能跟日本南韓比較一致。

林郁方還提到，台灣關係法指示總統如遇臺灣人民的安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會的規定，反而限縮了總統根據戰爭權力法直接決定對台海用兵的權力。此外台灣關係法承諾不明確，美國沒有阻擋下來中共挖角我們在美洲的邦交國。他也曾問過前美國駐華大使李潔明，台灣關係法和八一七公報是否矛盾？對方說這很好，讓美國處理對華政策與台灣問題變得更靈活。美國外交政策靈活，我們也該靈活，我們要強化跟美國關係 但同時也要處理好兩岸關係，否則大陸拼命挖我們的邦交國，美國也無法幫上忙阻止。

前駐美代表處政治組長鄧申生指出，美國四度背叛我們，雅爾達會議是第一次，1949中美關係白皮書第二次，1971年季辛吉密訪大陸第三次背叛，最後是卡特與大陸建交。

前駐美代表沈呂巡則質疑，美國副助卿來訪，但他僅相當副司長，馬政府時代沒有台灣旅行法，照樣有美國部長級官員來訪。

政大國際事務學院副院長黃奎博則認為，蔡英文與美國視訊會議只講了部分實話，她沒有講自己否定九二共識導致兩岸關係迅速惡化，也沒講因為選舉要到她一直說台灣是主權獨立國家，這種違法違憲說法從中華民國總統說出當然導致北京更強的反彈。

(中時 )