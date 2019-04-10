大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動即日起至4／30。（主辦單位提供）

全程九天八夜的大甲媽遶境在全台掀起風潮，根據大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動主辦單位表示，自從2月16日大甲媽在南港安座以來，已超過6萬人前往參拜，清明連假期間，每天甚至達到4、5千人，顯示媽祖信仰在台灣深入人心，沒有地域之分。

主辦單位指出，由於大甲媽北巡駐駕相當難得，最遠包含宜蘭、花蓮等地的信眾特地揪團前來參拜。另外，因為這次活動特地從大甲鎮瀾宮迎來神轎，所以在神轎前方，不時看見信眾大排長龍，依序稜轎腳、拿壓轎金，體驗遶境氛圍。

不少信眾爭相稜轎腳、壓轎金，主辦單位表示，信徒是藉由稜轎腳，來表達對媽祖最尊敬及謙卑的心意，祈求庇佑平安。至於壓轎金，對於信眾來說可是非常珍貴，它是媽祖繞境停轎時，放在神轎與板凳間的一疊金紙，信眾之間流傳，壓轎金有多種功能，包含保平安、小孩收驚、治病等，等同平安符。

廟方表示，壓轎金的使用方式非常簡單，可供奉在家中神桌上或家中清淨處，使用時，必須焚香或心中默念請大甲媽祖幫忙。若有急事求助，又無法即時到媽祖廟，可在家中點燃三炷清香，請大甲媽祖駕臨，訴說祈求內容，再焚燒轎金。

對於主辦單位準備壓轎金給信眾領取，信眾們皆大讚佛心來著，也會主動把大甲媽北巡駐駕的消息分享給親友們，一同到場接受媽祖的祝福。

大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動

活動日期：即日起至4／30。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

詳細活動細節，請上《旺好運粉絲團》。

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