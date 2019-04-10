前新北市長朱立倫日前呼籲黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜參選總統，朱也說，如果黨中央徵召韓，就沒有初選的問題。對此，資深媒體人賴祥蔚表示，朱此舉不必從政治謀略與算計的負面角度分析，而可從智慧與格局來理解。他說民主國家中，總統大位不只權力的獲取，更該是責任的承擔，與其以難看吃相去爭搶，不如展現大度，來個君子之爭。

朱立倫日前表示，他有兩個「全力」，徵召韓國瑜他全力支持，初選也會全力以赴。但他也強調，自己是第一個跳出來表示支持黨中央徵召韓國瑜的人，徵召韓才能讓全黨團結一致，所以黨中央若要徵召韓，他一定全力支持。至於是否認為黨中央如果有意徵召韓，就乾脆不要辦初選了？朱立倫也表示，趕快徵召就沒有初選的問題了。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中指出，有分析認為朱立倫採取以退為進的策略，籲徵召韓可避免引起韓粉反感，並藉此請黨中央快決定，以便後續佈局選戰。但賴認為，或許可以不必從政治謀略與算計的負面角度去分析，而從智慧與格局理解。

賴說在民主國家中，總統大位不只權力的獲取，更是責任承擔。與其難看吃相去爭搶，不如揖讓而升，展現大度，來場君子之爭。韓國瑜願選，則朱立倫全力支持；韓國瑜不選，就全力支持朱立倫。「朱立倫與韓國瑜展現大智慧，相互玉成而非互卡，這才是支持者期盼的團結與勝選氛圍」。

(中時電子報)