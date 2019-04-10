市議員楊正中的兒子楊大鋐，今天也登記參加國民黨內第四選區立委黨內初選。（陳世宗攝）

台中市議員黃馨慧、李中10日連袂前往國民黨台中市黨部，登記參加2020立委第四、第六選區初選，並先提供2萬份紙本連署書，要求國民黨徵召高雄市長韓國瑜參選總統。市議員楊正中的兒子楊大鋐，今天也登記參加國民黨內第四選區立委黨內初選。

台中市議員黃馨慧、李中表示，長期在議會擔任正義使者，站在正義一方；未來若進入國會，將「修改惡法，撥亂反正」！黃馨慧說，民進黨政府放任阿扁開臉書直播評論政治，還揚言韓國瑜選總統大家一起死等語，台中監獄卻坐視不管，損及政府公信力，要求把阿扁關回去。

黃馨慧認為，國民黨不能只靠韓國瑜1人救黨，但韓市長拼經濟實力民眾有目共睹，相對民進黨執政的二套標準，韓國瑜才真正有能力讓全民過好日子。2人與現場群眾高呼，台灣安全、人民有錢，支持韓國瑜選總統！即日起，在黃馨慧，李中服務處提供紙本連署書，要求國民黨徵召高雄市長韓國瑜參選總統。

登記國民黨內第四選區立委初選的楊大鋐，今天上午前往市黨部登記立委初選。楊大鋐說，目前國民黨內最大問題就是年輕人對國民黨無感，不願加入國民黨，老人政治卡「捨我其誰」，不願栽培年輕人、世代斷層，宮廷政治不講真話，國民黨正邁入「又老又窮」。

楊大鋐說，他提出兩大政見，即12年基本國民教育向下延伸一年，讓爸媽不再為學齡前孩童教育問題擔憂。第二是增加高等教育預算，減輕家長、年輕人學費負擔，培養優秀年輕人才留在台灣，為民造福、為國大拼，再造台灣奇蹟。

(中時 )