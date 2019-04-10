勞動部今年1月公告客運業鬆綁七休一，然而今年春節9天連假卻沒有業者申請，清明連假也僅有一家業者申請，立委蔣萬安要求廢止鬆綁令。交通部長林佳龍表示，鬆綁是「備而不用」，現在不用，不代表未來不需要。另外針對罷工預告期議題，林佳龍說，勞方都只主張罷工權難取得，未考量到對資方而言，罷工突擊非常困擾。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告，並備質詢。立委蔣萬安指出，勞動部大動作公告客運業鬆綁七休一，讓司機可連上10天班，以解決人力短缺問題，然而卻在林佳龍的介入下，春節連假沒有任何業者申請，清明連假也僅有彰化客運申請。

林佳龍解釋，是因為現在有許多遊覽車司機沒有案子接，因此業者可以調度的方始解決人力短缺問題，也強調彰化客運都有依照程序，完成勞資協商會議後，才予以鬆綁。

蔣萬安質疑，既然現在沒有需求，又何必留著一個後門給業者使用，認為交通部應立即廢止鬆綁令，待做好配套措施後再開放，否則就是變相鼓勵大家來申請，跟林佳龍所說的「安全不容打折」也前後矛盾。

林佳龍表示，鬆綁是「備而不用」，現在有遊覽車司機可以調度，未來若觀光產業活絡後，恐怕就難以調度到人力，屆時就會需要鬆綁七休一，且鬆綁個案都會審查、勞資協商，也會以GPS定位車輛，避免因疲勞駕駛而發生悲劇。

另外對於航空業罷工前是否需要先行預告的議題，蔣萬安表示，勞工取得罷工權需過五關斬六將，得經過調解、工會、投票等步驟，若還要預告對其將更為嚴苛。

林佳龍則表示，「不反對罷工預告期」，且勞資雙方都會各有看法，勞方只會強調罷工權難以取得，但卻沒有考量到對於資方而言，罷工突擊會帶來很大困擾，認為應通盤檢視現有勞動法令，除保障勞工權益外，也要考慮到乘客權利。

(中時 )