媽祖娘娘平安福氣宴，大甲媽首次在北台灣與信眾圍爐，歡迎企業及團體認桌助弱勢。（主辦單位提供）

主辦方表示，「平安福氣宴」的菜色和廚師，都是一時之選

農曆3月23日是媽祖娘娘聖誕，大甲媽北巡駐駕南港期間，主辦單位特別規畫「祝壽大典」和媽祖娘娘「平安福氣宴」。主辦單位表示，由於這是信眾第一次可以近距離媽祖聖尊一起圍爐用餐，並且祝壽慶生，吸引大批信眾揪團報名，更有愛心人士認桌，邀請老人家用餐吃平安。

主辦方表示，「平安福氣宴」每逢周末舉辦，共有六場，日期分別是林明燦大師4月13、14日；豆腐師4月20、21日；元氣先生4月27、28日。

主辦方表示，林明燦師傅是「金牌總鋪師」，父親為國寶級總舖師林添盛，有「辦桌活字典」之稱，有35年辦桌經驗，辦過至少2萬場宴席、超過240桌的大型企業尾牙，擅長各式婚喪喜慶外燴宴席。多次受邀擔任各項美食博覽會主廚，曾掌廚著名的「十二生肖宴」，家族辦桌資歷長達64年。

主辦方表示，豆腐師是辦桌界的佼佼者，擅長運用在地食材即興料理，辦桌經驗豐富，並且秉持老一輩的工序，用熱忱帶給喜好傳統美味的饕客；元氣先生堅持新鮮健康理念和提供優質餐飲服務，從物料的選取，產品的製作到服務流程都嚴格把關。。

主辦方表示，「平安福氣宴」的菜色和廚師，都是一時之選，每桌金額依菜色不同，分為6600元和8800元，素桌每桌6000元。主辦單位歡迎大家揪團報名，也衷心邀請企業團體認桌助弱勢。詳情請搜尋『旺好運』粉絲團。

◎『大甲媽祖北巡駐駕(媽祖光影展)系列活動』常態性活動：

稜轎腳：每天會場開放時段，民眾可祈福稜轎腳，求平安。

打卡送壓轎金：於活動現場加入指定臉書粉絲專頁並打卡，即可獲得『大甲媽祖壓轎金』一份。此壓轎金可隨身攜帶、貼於家門口…等，都有辟邪保平安的功效。

媽祖賜金：至會場拜拜，並且擲笅三個聖杯，就可以拿媽祖發財金。

◎『大甲媽祖北巡駐駕(媽祖光影展)系列活動』週末限定活動：

消災保平安祈福法會／文昌燈／補財庫：將遵循古禮辦理祈福法會，請媽祖與道長為台灣祈福、為民眾加持。名額有限，即日起報名。現場亦有販售各類供品，方便信眾參拜選購。

媽祖娘娘平安福氣宴：大甲媽首次在北台灣與信眾圍爐，歡迎企業及團體認桌助弱勢。

八路財神擲笅大賽：只要在現場購買福袋，憑發票收據即可登記參加4／28擲笅大賽，有機會獲得88,888元獎金。

活動日期：即日起至4／30。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

詳細活動細節，請上《旺好運粉絲團》。

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