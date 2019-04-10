蔡賴爭如零和遊戲？鄭文燦：爭最大共識 13:022019/04/10 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦（右）對於民進黨初選，蔡英文總統與前行政院長賴清德開直播，被形容成火車頭對撞的零和遊戲，鄭文燦表示，不希望如此，我們希望爭取最大的共識。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統黨內初選被外界形容此場初選是火車頭對撞的零和遊戲，桃園市長鄭文燦身為五人協調小組成員，10日表示，不希望零和遊戲，希望爭取最大的共識。 而蔡英文總統與前行政院長賴清德都透過臉書直播提高網路聲量，甚至蔡英文提出黨過去辦理初選沒贏過等觀點，鄭文燦表示，希望通過大家的共同討論得出最好的結果。 鄭文燦表示，總統跟賴院長意見略有不同，「我想這是很容易理解」。 (中時 ) #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭文燦稱 有辦初選最後都是輸 01:342019/04/06 政治 民調鄭文燦韓國瑜誰好？網軍威力嚇死人 15:122019/04/06 政治 馬祖新村修復再利用三期工程動土 16:452019/04/08 政治 鄭文燦二度造訪 幫倒數花博衝人氣 17:262019/04/08 政治 馬祖新村修復 三期工程動土 04:102019/04/09 政治 花博近尾聲 鄭文燦衝人氣 04:102019/04/09 政治 蔡賴會面無交集 鄭文燦：盡力完成彼此共識 12:222019/04/09 政治 《全台最速報》蔡賴會面無交集 鄭文燦：盡力完成彼此共識 11:542019/04/09 政治 桃園天光 客語節目4月15日開播 04:102019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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