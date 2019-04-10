民進黨總統黨內初選被外界形容此場初選是火車頭對撞的零和遊戲，桃園市長鄭文燦身為五人協調小組成員，10日表示，不希望零和遊戲，希望爭取最大的共識。

而蔡英文總統與前行政院長賴清德都透過臉書直播提高網路聲量，甚至蔡英文提出黨過去辦理初選沒贏過等觀點，鄭文燦表示，希望通過大家的共同討論得出最好的結果。

鄭文燦表示，總統跟賴院長意見略有不同，「我想這是很容易理解」。

(中時 )