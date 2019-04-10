第九河川局聯合防汛實境演練，參與人員正進行抽水機軟管鏈結作業。（范振和攝）

聯合防汛演練中， 第一個演練項目就是，開啟太陽能水閘門。（范振和攝）

第九河川局長謝明昌（右）在壽豐溪口，關注聯合防汛實境演練。（范振和攝）

活動式檔板迅組裝完成後，即可將淹漫積水引導至附近排水系統，也可發揮阻水效能。（范振和攝）

大型移動式抽水機將低窪地區積水抽排至壽豐溪。（范振和攝）

經濟部水利署第九河川局為因應颱風豪雨可能造成花蓮轄區洪水溢淹，10日上午10時，聯合花蓮縣政府、各鄉鎮市公所及花蓮農田水利會於花蓮溪支流壽豐溪溪口堤防，首度辦理抽水機、水門暨活動式檔板3合1實境防汛演練，生動逼真。

第九河川局長謝明昌說明，為因應極端氣候帶來的豪大雨，九河局在花蓮縣移動式抽水機佈設狀況，除第九河川局配置12英吋大型移動式抽水機；3部在局本部，補助縣政府購置的9部大型，以及21部6英吋中型、15部3英吋小型抽水機共45部，編配各鄉鎮市公所。

謝明昌指出，防災工作不容有失，為有效落實災前整備、災中應變，平時就要做好抽水機、水門等設施定期檢查等各項預布工作，今年度演練特別加入臨時擋水板組裝訓練，以期透過臨時擋水板，引漫淹水至鄰近排水設施，首度3合1統整運作，深信能讓觀摩人士印象深刻。

今天上午在壽豐溪口的演練，假設4月8日晚上9時，中央氣象局發布蘇樂海上颱風警報，九河局立刻成立緊急應變小組三級開設，由防汛組及抽水機人員進駐；9日發布陸上颱風警報，召集人及防汛人員進駐；10日上午10時登陸，發布超大豪雨特報，溪口村低窪地區淹水，道路漫淹超過30公分...。

於是，謝明昌立馬指揮調度，從開啟水門、抽水機運轉到臨時擋水設施組裝布放，參與演練人員個個動作迅速確實，尤其是可取代沙包的活動式檔板，擁有輕便、組裝快速 、易收納、可重覆使用等諸多優點，最讓觀摩人士感興趣。謝明昌強調，透過實際操作，讓各防災單位熟悉機具操作技巧與流程，有效提升了中央與地方攜手合作的防災效率。

(中時 )