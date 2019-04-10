美味不用捨近求遠，傳統菜市場就有好吃便當！來自火星的便當、素菜料理也健康！台北市傳統市場界的年度盛事—天下第一攤開跑，今年以外食族無法擦身而過的「手作便當鑑賞」為主題，今（10日）現場邀請10家參賽攤商，以傳統市場的手作便當展現買在地、吃當季的概念，並邀請民眾4/13、14兩天到花博公園長廊廣場品嚐台北市場手作便當的美味。

安東市場的馬師原創料理，以三低(低溫、低鹽、低油)為訴求，主打健身也能放心吃的健康美味便當。（台北市市場處提供）

豐富多樣的菜色搭上富飽足感主食的手作便當，是許多外食族的主餐首選，今年天下第一攤將以「市場手作便當」為評比項目，邀集了台北市傳統市場精選攤商，包括饕客難以忘懷曾獲滷肉飯金賞殊榮的西湖市場「兩丿雞肉飯套餐」、連續兩屆獲天下第一攤的型男老闆-安東市場「馬師原創料理」、去年獲得部落客最愛的木新市場「巧味豬腳便當」，以及士東市場「曉平家常小吃」、永吉市場「永吉素食」，目標就是要爭奪全台北市場人氣便當鑑賞殊榮。

西湖市場的兩丿雞肉飯老闆每日親自到市場精心挑選食材，店內多樣配菜、小吃，讓便當每口都富含著南部的獨特口味。（台北市市場處提供）

其中連獲兩屆金賞的安東市場「馬師原創料理」今年度推出拿手神秘料理「來自火星的便當」，將以獨特的料理手法進行烹調，希望讓消費者打破對便當的傳統印象；而永吉市場的「永吉素食」則全以自家市場內的食材製作便當，展現傳統市場當季食材的新鮮及美味；另外，士東市場的「曉平家常小吃」更是採用擁有產銷履歷的食材製作，強調食材的安心保證。今年度天下第一攤手作便當鑑賞將於4/13在台北傳統市場節活動現場邀請民眾一同鑑賞，透過現場品嚐選出心目中最佳的人氣攤商。

台北傳統市場節將在413、14於花博圓山公園登場，全場提供便利的電子支付服務。（台北市市場處提供）

2019台北傳統市場節將於4/13-4/14在花博公園長廊廣場登場展出，4/14當天活動現場更推出限量優惠「市場手作便當」，就有機會以銅板價享用料多味美的人氣市場手作便當。今年台北傳統市場節活動現場推出全面性電子行動支付服務，民眾可透過使用行動電子支付App及悠遊卡。活動現場並響應環保推廣活動，民眾只要憑個人攜帶環保袋至服務台出示，即可兌換主場現金抵用券。

(中時電子報)