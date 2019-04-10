旅美華僑邵子平因持有大陸身份證遭移民署註銷台灣戶籍，內政部長徐國勇今表示，內政部是按兩岸人民關係條例規定註銷，「不取消才是違法」。至於白色恐怖受難者魏廷朝女兒魏筠在臉書稱邵的國籍問題是時代悲劇，徐國勇說，這個說法太籠統，「他可以選擇不要去」。

長年定居大陸的台灣法學專家邵子平今年1月取得大陸戶籍，內政部移民署於今年3月依法廢止他的台灣戶籍，邵子平認為政府違憲，揚言要告移民署。

徐國勇今到立法院內政委員會備詢，多名立委都提及邵子平案，民進黨立委洪宗熠說，邵子平去年申請大陸身分證，今年初領到證，但他查到的資料顯示，邵子平2004年就申請了中華人民共和國護照，只是不確定有沒有准，內政部有沒有掌握？

徐國勇說，邵子平今年1月8日取得大陸身份證，3月份持中國護照入境被移民署查到，就立即發函各單位取消他的身份。至於2004年因為年代久遠，他還要再去查，照理說如果那時有用中國護照進來，應該就會撤銷。

民進黨立委劉世芳則提到，陸委會說邵子平註銷陸身分後就能恢復我國籍，但依照國籍法，外籍人士歸化要有國內每年合計有183天以上合法居留的事實連續三年以上等條件，但邵子平只要放棄陸籍就能恢復我國籍，形同「開後門」，應該修法將恢復國籍比照國籍法的歸化規定。

徐國勇表示，兩岸人民關係條例和國籍法，是優先適用兩岸人民關係條例，且兩個法律不同，一個是歸化我國籍，一個是恢復我國籍，邵子平本來就是我國國民，現在是要恢復，相關問題會再與陸委會討論。

民進黨立委蔣絜安指出，白色恐怖受難者魏廷朝女兒魏筠在臉書替邵子平叫屈，認為他的國籍問題是時代悲劇。徐國勇強調，內政部就是依法辦理，既然違反兩岸人民關係條例，申請護照變成中華人民共和國人民就該撤銷，不能想看健保又想要那邊的戶籍，這樣不應該。

徐國勇也說，「那有什麼時代悲劇？他可以選擇不要去啊！」他說，那邊（大陸）有一千多、兩千多顆飛彈對著我們，為什麼要去那邊？說是時代悲劇是籠統化，「你想要健保，就註銷那邊的國籍，恢復這邊的國籍。」

(中時 )