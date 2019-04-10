麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠7日發生氣爆，台塑六輕10日提出事件報告，縣長張麗善表示，報告虛應了事、避重就輕，事前疏於管理，事後也未詳盡報告真相，這部分她很生氣。

張麗善說，台化芳香烴三廠LPG（液化石油管線）氣爆當日上午9時30就已發現管線有外洩，但縣府都未接獲鼟報，4、5小時內也不知六輕做了那些處置，一直到氣爆才知道，幸好工程人員來得及撤離。

她說，4月7日下午2點4分她接獲民眾來電說六輕爆炸，立刻打給消防局長林文山，林文山當時也只接獲縣議員通報爆炸消息，當他打電話給六輕環安衛中心時，也只被告知「還在確認」。

張麗善氣憤表示，六輕從以前到現在都是只要廠內能夠處理這些意外就很少通報，這一次氣爆掩蓋不了，發生事情又沒有把真相做詳盡的報告，也沒有認真的應對，她很生氣。

她說，六輕宣稱10年的管線一定汰換，但這次爆掉的是13年老管線，老舊管線汰換標準無人知曉，這次事件之後，大家很想要知道常去那到底還有多少超過10年的管線還沒換。

張麗善強調，麥寮地區鹽化、酸化、沙化非常嚴重，管線汰換的年限是不是應該要再縮短？她認為應該要總體檢，希望六輕提出解釋與說明在管線的維修做法，不要等到爆炸以後才來做補救措施。

(中時 )