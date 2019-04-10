台北市場處傳有主管對下屬口出惡言、飆國罵，北市議員鍾沛君接獲陳情指出，吳姓主管在工作場合稍有不如意，就拍桌飆罵下屬，有同仁疑因此罹患憂鬱症，有人索性提前退休，另有一名溫姓專委也傳出類似情況。對此市場處長陳庭輝表示，針對投訴將再進行調查，不排除作人事調整。

北市府市場處長陳庭輝10日受訪表示，吳姓主管確實有國罵情況，這是吳第二次被投訴，過去曾報請市府關懷小組調解，針對投訴會再調查，溫姓專委的情況也會一併了解。

陳庭輝表示，吳姓主管過去在曾被投訴有辱罵女同仁情況，當下有找雙方當事人說明，也有回報市府關懷小組，當時吳稱國罵是口頭禪，可能有罵完不自知的情況，他事後也要吳多加注意言行。

陳庭輝說，關於同仁為此提前退休傳聞，今年6月底退休的范姓同仁，是原就計畫屆齡65歲退休，范也依規定提前在3個月前提出，應與辱罵事件無關。

陳庭輝說，吳可能是去年接任內勤單位代理主官，加上近來有4市場搬遷等業務，壓力較大，加上求好心切才責罵下屬，吳姓這次再遭投訴，內容又多了詛咒性質的惡言，他會再調查清楚，不排除進行人事調整。

(中時 )