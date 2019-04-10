得便宜還告性侵？1名輕熟女在竹北市租田喬仔鄭男的套房，鄭男主動追求2人同居，送她價值上千萬元的2間套房和1塊山坡地，因鄭男未和她結婚告性侵，檢方偵查發現女方指控時間點是2人同居期間，對鄭男以不起訴處分。

這名輕熟女在2013年3月間，租屋認識多金、出入以名車代步的38歲鄭姓房東，鄭男常主動藉機找她聊天，並積極追求表明將以結婚為前提和她交往。

女方稱被鄭男誠意打動，鄭曾誓言娶她為妻，因此多次在她老家及鄭男家中發生性關係。但女方向檢方稱，她不想沒結婚就跟鄭男上床，好幾次都是被鄭男強迫硬上。

女方提出2015年9月她回老家，鄭男跑來說會多花時間陪她，沒講幾句話就上下其手，她一直拒絕，鄭男一邊說「會跟妳結婚」，一邊跟她發生性行為。

同年10月間，鄭男騙她說要結婚，將她強行壓倒床上發生性關係，11月間她與鄭男同居，因當時父親過世，她不願意跟鄭男發生性行為，經溝通多次無效又搬回老家。

女方指控鄭男以結婚當藉口，騙她發生性關係，有1次因激烈性行為導致下體疼痛，她要鄭陪她看婦產科，但鄭男堅持要先幫她檢查又發生性關係。

鄭男坦承和輕熟女在其老家多次嘿咻，但絕沒有強制性交，指當時2人個還在交往，發生性行為是你情我願，而且買價值上千萬元的2間套房並1塊山坡地送她。

檢方偵查發現，女子指控性侵的時間點，是與鄭男同居期間，且隔天還一起出遊回鄭男家過夜，女方稱案發地點在她老家，與一般女性被害人對加害人畏懼，或避不見面拒絕聯繫的情形相差極大。

檢方綜合相關證據，認女方證詞有瑕疵，且僅她單一指述，並無其他積極證據佐據鄭男性 侵她，依「罪證有疑，利於被告」原則，依法對鄭男做不起訴處分。

(中時 )