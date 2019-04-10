內政部日前預告修正選罷法，禁播選舉或罷免的不實廣告。內政部長徐國勇今天表示，相關修法是參考法國、德國的立法例，法國憲法法庭也已經認定並無違憲，正在施行中。目前法案已送到行政院審查，行政院會通過後就會送立法院審議。

因應2020年大選，內政部日前預告將修正公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法等，針對選舉相關不實廣告，可由法院在48小時內做出移除廣告等裁定。

民進黨立委趙正宇今在立法院內政委員會質詢時問到修法進度，修正草案已送到行政院，目前正由政務委員審議中，等到行政院會通過後，就會送到立法院審議。他指出，法國已經經過憲法法院做違憲審查，沒有問題後正在實施中，若有案例會向立委報告。

至於許多在網路社群平台，如臉書、LINE等管道傳播不實訊息該如何處理？徐國勇說，通常一經檢舉社群平台就會下架，內政部會加強與業者的聯繫。他並強調，NCC才是網路平台的主管機關，內政部是針對犯罪部分，內政部會與NCC保持良好關係。

國民黨立委黃昭順也問到，民進黨政府針對假新聞要修多少法？徐國勇說，內政部主管的就是災害防救法，以及在行政院審議中的選罷法。至於社會秩序維護法，處理的是聚眾鬥毆的部分，目前沒有針對假消息的修法。

黃昭順批評，民進黨在2020大選有兩個主軸，一個是具有深厚黨籍的中選會主委，另一個就是假消息。去年九合一大選警政署成立專責小組，最後有多少被證實是假消息？黃昭順質疑這根本就是「選舉奧步」。

徐國勇表示，去年警政署專責小組在選舉期間偵辦153件，之後就移送地檢署，案件數量會再跟地檢署聯繫了解。徐國勇也說，假消息該處理就要處理，因為這是影響社會安定，甚至可能危及生命安全，「違法就是要辦」。

(中時 )