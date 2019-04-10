警方調閱停車場監視器，以車追人揪出羅男，警訊後依侵占遺失物罪嫌移送。（照片由警方提供）

「貪小便宜，吃官司！」台中市羅姓男子為省30元停車費，將蕭姓男子忘了拿走的繳費消磁感應扣取走，並駛離停車場，蕭男因無法離開停車場還賠償遺失感應扣費用200元，事後報警處理，警方調閱停車場監視器，以車追人揪出羅男，警訊後依侵占遺失物罪嫌移送。

警方指出，蕭姓男子當時將車停放於北屯區文心路四段一處私人停車場內，停約1小時後取車，先到自動繳費機放入感應扣繳納30元停車費，確忘了拿走已消磁的感應扣，將車開至停車場大門時，找不到感應扣，立即折返至繳費機，發現感應扣已不翼而飛。

蕭姓男子向停車場管理單位詢問，表示繳費完的感應扣疑似被人取走，但還是得繳納200元的感應扣遺失工本費，並離開停車場，事後蕭男向市警五分局文昌派出所報案，希望警方查出感應扣是否遭他人取走盜用，還他公道。

警方調閱監視器畫面，身穿白上衣、牛仔褲、背黑色背包，36歲羅姓男子涉嫌重大，並傳喚到案，羅坦承，當天撿到感應扣順利離開停車場，為30元貪小便宜卻吃上官司，相當懊悔。

(中時 )