桃園張姓男子8日性侵國中女學生，女學生親友幫她報仇，糾眾12人動私刑，不僅將男子脫光衣物修理，並且朝下體噴辣椒水，警方通知動手12位青少男到案說明，依妨害自由、傷害偵辦，而少年所涉犯妨害性自主案，也移送地檢署偵辦。
「很會強姦嘛！往他下面噴辣椒水，一直噴、一直噴.....」根據了解，這名遭脫光的男子因愛慕女國中學生竟性侵對方，女學生向友人哭訴，友人糾眾「動私刑」，將人強押到桃園區富國路一處偏僻地點，先將少年衣物脫光，不斷朝下體噴辣椒水，並且毆打。
動手的12人有4人成年、8人未成年，「很會嘛，敢強姦未成年，你是不是人啊，xxx」，影片中只見少年立正站好，在問及女學生幾歲，少年回答「13歲」，「未成年你還敢....」立刻遭一頓拳打腳踢，還有人拿鍋物K頭。
蘆竹分局大竹所長李嘉銘表示，對於網路流傳的這段影片，不到半天宣布破案，將12人依妨害自由、傷害函送法辦，並通知到案說明，而少年所犯的妨害性自主案，也移送地檢署偵辦。
(中時 )
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