網拍達人阿邦師遭掌摑 7人獲交保 13:332019/04/10 中時 陳志賢 、影音、 杜宇喬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網拍達人「阿邦師」李正邦，因與人有債務糾紛，昨天下午債務人以要鑑定手錶的名義約李到君悅，然後拿2400萬法院執行命令討債，李遭7人圍住，並被摑掌，李打電話向友人求救，警方到場，李向7人提出傷害、妨害自由告訴，警訊將7人移送台北地檢署複訊，諭令7人以2至5萬元交保候傳。 李正邦因買賣二手精品聞名，去年總統府安排接見他，但被網友認出他曾因涉嫌買賣山寨精品遭人提告，另因欠稅遭到執行署約談，引起不少爭議。 (中時 ) #精品 #執行 #買賣 #達人 #網拍 也許您會感興趣 推薦閱讀 達人心法－養生 應預防重於治療 04:092019/04/06 社會 達人心法－劇本法 讓飯店不只睡一晚 04:092019/04/06 社會 街口支付執行長胡亦嘉 疑非法解僱愛評網員工 04:102019/04/09 社會 華山文創園區開展 海峽工藝精品獎 臺灣巡展打造美學藝術盛宴 04:102019/04/09 社會 安琪兒婦嬰百貨 辦首屆華山婦幼精品展 04:102019/04/09 社會 網拍進口「蟻后」 23歲男送辦 15:182019/04/09 社會 中裕愛滋病新藥 在美執行一期臨床試驗 20:362019/04/09 社會 雙龍汽車重新出發 小燈泡律師李宜毅接棒 04:102019/04/10 社會 國外指數期貨贏家專欄－S＆P500期 後市發展可期 04:102019/04/10 社會 網拍兼差夯 小包裹配送年成長1成 04:102019/04/10 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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