網拍達人「阿邦師」李正邦，因與人有債務糾紛，昨天下午債務人以要鑑定手錶的名義約李到君悅，然後拿2400萬法院執行命令討債，李遭7人圍住，並被摑掌，李打電話向友人求救，警方到場，李向7人提出傷害、妨害自由告訴，警訊將7人移送台北地檢署複訊，諭令7人以2至5萬元交保候傳。

李正邦因買賣二手精品聞名，去年總統府安排接見他，但被網友認出他曾因涉嫌買賣山寨精品遭人提告，另因欠稅遭到執行署約談，引起不少爭議。

(中時 )