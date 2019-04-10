大甲鎮瀾宮媽祖進行九天八夜遶境進香活動，但屢爆搶轎衝突，立委關切警力佈置及動員情形。警政署長陳家欽表示，警力的動員「滿吃緊的」，因為幾乎全員動員；內政部長徐國勇則說，每年狀況不太一樣，但今年上千人次應該跑不掉。

親民黨立委陳怡潔今在立法院內政委員會質詢時指出，最近大甲媽祖遶境，全台瘋媽祖，但搶轎文化造成許多搶轎衝突，過往常發生傷及無辜或負面的事件，警力佈置要怎麼處理？

徐國勇說，迎神賽會不能有違反法律治安的事件，例如攻擊警察一定依法辦理，若民眾搶轎搶到打架，有提出告訴，或有違反社會秩序維護法的情形，一定會處理。

陳家欽說，警力動員滿吃緊的，幾乎全員動員，警力由各縣市警察局佈署，包括台中、雲林、彰化等，因為可能會有臨時增加人力的狀況，所以警政署還沒有人次統計。

另外，陳怡潔也問到，警政署昨天公布77名高階警官人事異動案，但警政署副署長仍未派任，副署長懸缺長達半年，是不是因為內政部跟警政署之間有心結？

徐國勇強調，人事安排都有規劃，因為高階警官異動會有連動，現在是三線一要調整，接下來就會往上處理，「我跟署長規劃都有默契，沒有什麼心結」。

(中時 )