台北市長柯文哲爆粗口爭議頻傳，市議員鍾沛君接獲民眾投訴，市場處吳姓主管有樣學樣，多次在工作場合情緒失控，動輒拍桌叫罵要部屬從永樂市場跳下去自殺、出門被車撞死、摔文踹桌等行為，甚至有人因此罹患憂鬱症或提前退休，鍾沛君質疑，市府員工有樣學樣，正所謂上梁不正下梁歪。

鍾沛君指出，柯文哲上任初期就因多次爆粗口，遭市民投訴市長信箱，柯市長當時回信表示「未來將更謹慎處理對外發言」，但遺憾的是，至今柯市長仍在不同場合多次脫口不雅詞彙，顯然當初回復市長信箱時對市民承諾拋諸腦後，導致市府員工有樣學樣、上梁不正下梁歪。

鍾沛君要求市場處查明此事是否屬實，並說明處理情況，包括不當言行人員檢討處分、受辱職員輔導諮商、主管人員教育訓練，同時也請柯市長說明，先前對外發言會更謹慎，但至今仍多次於公開場合出現不當用詞，應清楚表達是否會實踐當初對市民的承諾。

對此，柯文哲今受訪回應表示，「不會啦！我很少爆粗口」，媒體質疑日前爆粗口罵議員，柯文哲說，「才那一次而已」；柯強調，市府有員工關懷專線，會請副市長鄧家基去了解。

(中時 )