37歲闕姓男子因在臉書和16歲廖姓前女友發生言語衝突，廖女朋友撂人幫忙出氣，雙方半夜相約高市新崛江商圈旁停車場談判，一言不合，闕男混戰中遭利刃殺傷右腳，送醫幸無大礙；警方漏夜緝凶，已傳喚11涉案滋事份子到案，全案依殺人未遂、傷害等罪送辦。

新興分局指出，轄區中山一路與民生二路口停車場9日深夜11時許發生1名男子，遭10多人持刀棍圍毆；警方獲報趕抵，行兇男女已逃逸無蹤，僅見狀渾身是傷的闕男，救護員現場初步包紮，緊急將他送醫急救，診治是右腳韌帶遭利刃割傷，經縫合手術已無大礙，其餘身體多處擦挫傷，無生命危險。

闕男向警供稱，當時駕車到停車場，才剛下車就遭多名男女持刀棍包圍毆打砍殺。警方調查，在網路賣水餃的闕男和在酒店上班的16歲廖姓女友日前分手，但廖女在臉書發現闕男PO文罵她「破嘛永遠是破嘛，這是不變的道理」等污辱她的字眼，於是臉書po文抱怨，引發23歲黃姓女友人不滿，幫忙出氣。

當時廖女、黃女等7男、4女，見闕男下車，30歲吳男等人不分青紅皂白就上前追殺闕男，砍人後火速鳥獸散，警方循線帶回11人，訊後依殺人未遂、傷害罪移送法辦。

(中時 )