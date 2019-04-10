高雄市長韓國瑜出訪美國，將赴「世界第一學府」哈佛大學演說、交流。韓即便身在機上，也一刻不得閒，緊抓時間不斷研讀講稿，只盼自己能在哈佛講台上為台灣爭光。專注的神情，也讓外界窺見韓霸氣與接地氣之外的另一面。
韓國瑜搭機降落舊金山，等待波士頓轉機。機上卻不見韓休息，而是抓住時間緊盯講稿，不斷為接下來哈佛大學演講做衝刺。韓早前也曾透露，自己受邀演講萬分榮幸，畢竟是世界知名學府，再怎麼樣也不能丟人；而自己的個性又是最怕丟人的，所以不斷練習力求最佳表現。
韓國瑜為此次哈佛行，專程提前一日出發，為的就是騰出時間調時差，尤其準備這場演講。機上韓也特別要求媒體只能拍攝、不能提問，以把握研讀時間。
見韓國瑜手不釋卷，口中更是唸唸有詞，面對手中講稿字斟句酌、反覆演練。屏氣凝神戰戰兢兢，專注的模樣也讓外界一窺，韓霸氣與接地氣為高雄拚經濟、振臂疾呼「台灣安全，人民有錢」外的另一面。
(中時電子報)
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