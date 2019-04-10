彰化縣政府提出老人福利預算部分，原定編列17億11945萬元，提出追加8408萬元，刪減4億9976萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣政府20萬名65歲以上長者，去年提高發放重陽禮金的金額，推行369重陽敬老禮金卻可能實是施壽命最短？４月進入追加減預算審查，彰化縣政府提出老人福利預算部分，原定編列17億11945萬元，提出追加8408萬元，刪減4億9976萬元，刪減部分也就是原本的重陽節369加碼的，明日將進入議會小組審查，是否通過，縣民關注。

彰化縣政府除了將重陽敬老禮金，從原本2000提高到3000元之外，又加碼65至79歲發放3000元、80至89歲發放6000元、90歲以上發放9000元，從去從9月25日開始進行發放。

這筆社福支出，是彰化縣長魏明谷4年多前的競選政見，是否兌現曾引起討論，縣府也曾表示，增加老人社福，並非一朝一夕，但去年縣府加緊推動，去年6月4日在議會獲得通過。當時魏明谷強調，長者過去為了國家、社會和家庭付出，九九重陽敬老禮金的發放也是尊重並肯定長者過去的犧牲貢獻。

但是這項非法定社福的擴大支出，也被人批評為變相「買票」，拖垮財源，社福該做的要做，卻不該為了選票揮霍，但也有支持者提升老人的福利值得肯定。

今年追加減預算，彰化縣政府以健全財政考量下，對老人福利編列預算，提出刪減，指出老人福利並不減，只是不再加碼。社會處的追加減預算11日將進入議會小組審查，預料將掀起熱烈的討論，結果如何，縣民也高度關注。

議員賴清美指出，不能換人執政，政策、編列的預算就全改了，「朝令夕改」，造成老人的不安；保全沒了，燈會沒了，一下子什麼都沒了，縣府要做的是廣闢財源，而不是一再開刀，刪預算、減支出，讓彰化越來貧乏。 健全財政和加碼老人福利孰重？預料將掀起攻防。

(中時 )