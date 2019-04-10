國民黨總統初選紛爭不斷，已宣布參與國民黨內總統初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中，10日發表致國民黨主席吳敦義及黨員的三封信中的第一封信，主題為「莫失掉民眾的信任」。

張亞中指出，去年11月24日國民黨大勝，氣勢大起，為2020年的大選開創機。惟好景不長，國民黨隨即陷入初選方式的紛爭。初選應採全民調、全黨員，或「五五開」，爭論不休，已傷及民眾對國民黨的觀感。初選方式最終確定回到原點，即黨員投票與民調為原規定的「三七開」後，隨之而來的「初選或徵召」的爭議又困擾著黨中央的決策，迄今仍無法確定。

張亞中談到，「初選為必須」、「可權宜徵召」、「可徵召初選」，以及可能被徵召對象「應否明確表態」的主張者各執一詞，亦均可說出一番道理。但爭議尚未結束，原來的「太陽」卻已在爭議中逐漸消磨而被視為「二軍」，即使未來若需代表國民黨，但其氣勢已衰；另一方面，極有可能被徵召者又陷入會否「違背承諾」、高民調會否變化、未經初選能否得到全黨一心支持的挑戰。至此，國民黨已陷入結構性的困局，如同大軍正要攻城，兵馬卻已自亂陣腳，致失一鼓作氣的戎機，更有再而衰的跡象。

張亞中表示，從初選方式到應初選或應徵召的舉棋不定，引發各陣營的放話、網粉的攻擊，讓這些參與的當事者，無論人格與動機都受到質疑。在相互攻擊者的眼中，凡不合己意的參選者都認為是為著個人的私心算計。如此的發展，已讓參選人的個人形象受損，民眾對本黨的信任流失。

張亞中還說，更令人憂心的是，從李登輝以後，國民黨核心理念模糊，僅把成功建立在對手的失敗之上，而缺乏完整理念論述的問題依舊。從初選爭議迄今，本黨上下都把重點放在誰的民調高，初選的方法及要否徵召，反而從來不關心本黨應如何重建黨的理念價值，應否有前瞻性的論述，在重大政策上應否要有政策大辯論。從2016年本黨敗選迄今，看不出國民黨有那些重大論述的調整，民眾看到的只是一些參選人因為參與初選，而一改以往的主張，但其新主張卻又相當空洞。

張亞中指出，如果國民黨中央從去年底開始，就能把重點放在理念與政策的凝聚上，針對兩岸政策是否還應維持「各表」的路線、能源政策的取捨、如何處理民進黨的文化台獨、如何面對即將上市的去中國化歷史教科書、要否徹底否定民進黨的年金改革、面對民進黨不正義的應有作為…等等重大議題舉行大辯論，此時的國民黨必然已是個有理念、有價值、有論述、有政策的政黨。當黨員能夠清楚地認清國民黨應走的道路時，他們自然可以選出最能代表本黨路線與政策的候選人。

張亞中說，遺憾的是，目前多數已經宣佈的參選者，理念仍然模糊，政策非常空洞；更讓人痛心的，黨中央從來也不願把精力用在理念與政策的創新上，而只是想辦法「喬」初選方式、「喬」如何徵召，如此豈非本末倒置？本黨務必了解，或許可以「喬」出結果，但絕對「喬」不出萬眾一心。

張亞中表示，如果初選的目的只在於產生候選人，而沒有承擔讓民眾對國民黨產生信任的方向，那麼這個初選就只會是參選人之間的權力遊戲而已。本黨如今已陷入危機，民眾對國民黨多位參選人的人格產了懷疑，對本黨的決策能力及公正性產生了懷疑；而支持國民黨的最大理由是討厭民進黨，卻不是國民黨可以給民眾帶來希望，這難道不值得憂慮？

張亞中認為，國民黨中央應多用點心思在讓選民了解每位參選人的理念與政策。最好的方式不是坐在辦公室等著看民調的結果來做決定，而是創造各種辯論的機會，讓民眾充分了解每個參選人的治國理念及政策，進而知道執政後的國民黨會為國家帶來甚麼樣的具體改變，這才是初選必要的程序，民眾了解每位參選人的理念與政策後的民調也才具有意義。

(中時 )