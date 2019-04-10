民進黨立委余天今天指出，許多里長做一輩子，做那麼多事也沒有退休金，要求內政部研議里長做五任以上，就可比照公務人員領退休金。內政部長徐國勇表示，里長的定位到底是民意代表還是機關首長，這部分有疑慮，而且最後「都是錢的問題」，不過他會請民政司去研究。

余天今在立法院內政委員會質詢時指出，里長最清楚地方的民情，也最辛苦，民眾的大小事都會找里長；但有許多里長反映，有時候做得快累死，只要發生一點小事，就要負很大的責任，因此他建議內政部可以修法，里長若擔任5任以上，能比照公務員，領取退休金。

徐國勇說，現在里長的定位到底是民意代表還是機關首長有點不清楚，而且還牽涉到錢的事情，所以現階段先幫他們保險，包括傷害險、團體險等。最重要還有里長是地方政府要出錢，可能會讓地方政府反彈，認為中央在慷慨，卻要地方出錢，因此也會要求中央負責出錢。

余天說，問題當然很多，但有時也要替基層考慮，看有沒有什麼獎勵或優惠條件，都可以研究一下，一兩屆當然不可能，但做五屆都二十年了。徐國勇回應，會請民政司研究。

(中時 )