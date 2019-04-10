蔡賴相爭引發民進黨茶壺內風暴，蔡英文總統今天在line群組再度貼出她說明初選立場的談話強調，對於民進黨總統黨內初選「我有一些想法」，以團結為目標，尋求勝選最大的可能性，是她不變的信念，呼籲支持者2020「團結勝選」。

民進黨內總統初選，蔡賴相爭，兩人昨天隔空喊話，蔡英文呼籲團結拚勝選，強調自己可以跟任何人合作，要黨中央對於初選要保持最大的彈性，找出勝選組合，但賴清德則認為應該走完初選程序，雙方無共識。

蔡英文今天在通訊軟體群組，再度將昨天召開記者會的影片上傳給支持者，並呼籲網友分享。影片中，蔡要求黨中央把空間和彈性維持到最大，透過討論凝聚最大共識和最大團結，要黨對過去3年執政有信心，強調如何處理這一局，攸關民進黨如何定義過去3年的執政。

蔡英文也在貼文中表示，她有一些想法，想和各位朋友分享。強調以團結為目標，尋求勝選最大的可能性，是她不變的信念。呼籲要堅定我們的執政價值，讓2020能夠「團結勝選」。

她也再度分享之前在「辣台派開講」的護主權精華版，影片中蔡英文強調，今年元月2日我們對面鄰居講了一句話，就是他們要有一個「一國兩制台灣方案」，她說「這時候就看到有個堅定的總統，站在電視機前面說『這個不是我們能接受的』」。

蔡英文強調，這個總統講得這麼大聲，［你有沒有聽到國際間說你是麻煩的製造者？沒有，這證明我們講的是對的，是大家支持的，而是國際也認同的」。

她說，我們在過去兩三年謹守「維持現狀政策」，理性處理兩岸關係和國際關係，並且去和理念相同的國家建構互信基礎 ，因為有這個基礎，「在我們把國家立場講清楚時，其他國家就會站出來支持我們，不會認為我們是麻煩的製造者，而是會認為我們是第一線的守衛者」。

(工商 )