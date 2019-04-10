觀音高中老師陳建榜（右）獲得桃園市SUPER教師獎。（甘嘉雯翻攝）

桃園市SUPER教師獎出爐，分別由東興國中鍾元杰及觀音高中陳建榜出線，兩位老師將代表桃園市參加全國賽，另外，SPECIAL教師獎，則由建國國中徐智杰、光明國中陳雅文、大溪高中巫昶昕、新屋高中王保堤、武陵高中葉秋菊、南崁高中阮純儀獲得。

東興國中鍾元杰放棄資訊新貴的光環，35歲的時候投入教育，他結合數位科技於數學領域教學中，發展「無限出題器」、「線上解題PK競賽」、「具體化數學抽象概念」等教材，學生不僅對數學產生濃厚的學習興趣，他也樂於將上述教材分享，更在臉書上設立數學教學社團，吸引許多關心數學教育的老師加入。

而觀音高中陳建榜，reach學生的所思所想、reach教學同仁之心、reach音樂這門藝術的本質、reach教學轉化深入淺出的精髓，也reach自己的理想，成為一位具感召力、和大夥同行的SUPER教師。

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