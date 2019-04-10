雪莉穿連身裙，只露出一截小腿。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

25歲前f(x)成員雪莉4年前退團後形象大轉，當時她不僅狂曬和前男友崔子的約會照，更多次分享自己沒穿內衣旅遊的大尺度照片，昨(9日)凌晨她在燒烤店開直播，被網友問：「不穿內衣的理由是什麼？」她生氣反嗆：「視姦的人更討厭」，稍後她又在IG分享自己日前慶生照片，這次她包緊緊，穿及膝連身裙只露出一截小腿，看來尺度收斂不少。

雪莉昨凌晨在燒烤店和朋友聚餐喝酒，席間開起了直播，有人問她：「堂堂正正不穿內衣的理由是什麼？」雪莉批評那些網上善於視覺強姦的人更討厭，放話要網友不用多事關心她，還挑釁離開座位跳起了熱舞，最後有名網友跳出，要雪莉的朋友滾開，雪莉再反擊：「那是沒禮貌的」，接著關閉了直播。

上月29日過25歲生日的雪莉，今稍早再曬和朋友慶生照片，可見她穿著連身裙和襪子，只露出一截白皙小腿，臉上沾著奶油，還有一張她跪在沙發上許願，相較以往分享的脫序開趴照片網友接受度提高不少，粉絲也獻上祝福說：「HAPPY BIRTHDAY」、「被治癒了」、「so cute」。

(中時電子報)