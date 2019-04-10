前美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）將率團來訪，參加台灣關係法40週年活動，美國在台協會(AIT)已證實此事。

萊恩帶領的參訪團將參與15日在美國在台協會內湖新館舉辦的「台灣關係法與 [email protected]：40年友誼慶祝酒會」。 屆時萊恩還將在酒會上致辭。AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）證實了萊恩將來訪。

台灣關係法於1979年4月10日被時任美國總統卡特簽署，今日正好屆滿40周年。因此近日有許多相關的活動。

(中時 )