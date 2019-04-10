前美國眾議院議長將率團來訪 參加台灣關係法40週年活動 15:312019/04/10 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）將率團來訪，參加台灣關係法40週年活動，美國在台協會(AIT)已證實此事。 萊恩帶領的參訪團將參與15日在美國在台協會內湖新館舉辦的「台灣關係法與 [email protected]：40年友誼慶祝酒會」。 屆時萊恩還將在酒會上致辭。AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）證實了萊恩將來訪。 台灣關係法於1979年4月10日被時任美國總統卡特簽署，今日正好屆滿40周年。因此近日有許多相關的活動。 (中時 ) #美國 #台灣關係法 #台灣 #關係 #萊恩 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘭德專家：反制陸挖邦交 台灣應說好援外故事 13:032019/04/06 政治 鞏固台灣邦交 美智庫蘭德提對策 04:092019/04/07 政治 NBA》擔心塞車？柯瑞：考慮買直升機 09:082019/04/07 政治 中美談判再生波？美對中國太陽能電池片發起337調查 19:322019/04/08 政治 歐想比照美國 大陸恐難讓步 04:092019/04/10 政治 台灣關係法40年 賴：參選是為三方注和平 09:032019/04/10 政治 蔡「恪守」《台灣關係法》 林郁方：是美要恪守 10:042019/04/10 政治 評蔡與美智庫視訊 學者：小英自我感覺良好！ 11:552019/04/10 政治 《台灣關係法》40周年 美國務院發言人：台灣是重要夥伴 13:062019/04/10 政治 林郁方：美國的國家利益不會與我們完全吻合 13:092019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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