《民主與法治雜誌社》陳姓負責人聲稱只要贊助反毒、關懷弱勢團體相當金額，就能拿到警察較不會臨檢的記者證，新北市淡水區4間資源回收等公司，支付2000到8000元不等，陳卻將收來的金錢自己花用殆盡，士林地檢署偵結，依詐欺罪處分緩起訴2年，並向公益團體提供60小時義務勞務，以及法治教育12小時。

去年4月間，李姓、花姓、蕭姓、王姓等人，分別經營工程行、資源回收場、環保科技公司，聽信陳姓負責人，認為只要贊助反毒或是地方警消，就能拿到民主與法治雜誌的記者證，放在轎車擋風玻璃前，藉此減少警察臨檢次數，因而支付3600、8000元以及2000元，但陳卻遭人檢舉失業在家，根本沒有工作。

陳男坦承詐騙4人，檢警在家中發現空白記者證5張、榮譽證2張、聘書17張，光是短短一個多月，就騙得15600元，還有其他收據38份，但陳沒有將贊助的金錢交給慈善團體，反而是用在個人生活。

處分書指出，陳男國小畢業，女兒還在唸高中，現代家中，考量並無犯罪紀錄，予以緩起訴，為期2年，並在8月內向公益團體提供義務勞務，以及法治教育12小時。

(中時 )