「黑澀會」出身的34歲女星大牙（周宜霈）近年在台劇中有出色表現，甚至成為惡女代表。不過近日她上節目自爆因為長期吃調經片，去看中醫後竟被中醫說：「你的子宮沒在工作了」。
大牙上《單身行不行》節目，透露不婚不生的原因，其實跟經期有很大的關係，因為「亂經」的關係，長期吃調經片的大牙，有次朋友推薦了中醫給她，醫生先叫她量一周基礎體溫，沒想到醫生看到體溫數字後嚇到，：「妳的基礎體溫也太低了吧！妳的子宮都沒有在工作耶！」
接著被問到吃了多久調經片，大牙坦言吃了6年，偶爾會暫停不吃1、2個月，但因為不穩定的經期會影響工作，她基本上一直都有在吃，但中醫師警告她：「如果妳真的想生小孩，不要再吃了。」對方順便提醒她要戒吃的食物，並搭配中藥調養身體，「我聽完就覺得這人生也太不快樂了吧！我還是繼續吃西藥好了，所以我就一直吃到現在。」大牙也表示並不擔心會影響懷孕，「反正我也不想生，就不要生了吧！」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。