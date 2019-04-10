「黑澀會」出身的34歲女星大牙（周宜霈）近年在台劇中有出色表現，甚至成為惡女代表。不過近日她上節目自爆因為長期吃調經片，去看中醫後竟被中醫說：「你的子宮沒在工作了」。

大牙周宜霈在《金家好媳婦》中飾演惡女，大開戲路。（圖／三立提供）

大牙上《單身行不行》節目，透露不婚不生的原因，其實跟經期有很大的關係，因為「亂經」的關係，長期吃調經片的大牙，有次朋友推薦了中醫給她，醫生先叫她量一周基礎體溫，沒想到醫生看到體溫數字後嚇到，：「妳的基礎體溫也太低了吧！妳的子宮都沒有在工作耶！」

大牙因朋友介紹看中醫，沒想到醫生卻警告她子宮已經沒在工作了。（圖／翻攝自《單身行不行》）

接著被問到吃了多久調經片，大牙坦言吃了6年，偶爾會暫停不吃1、2個月，但因為不穩定的經期會影響工作，她基本上一直都有在吃，但中醫師警告她：「如果妳真的想生小孩，不要再吃了。」對方順便提醒她要戒吃的食物，並搭配中藥調養身體，「我聽完就覺得這人生也太不快樂了吧！我還是繼續吃西藥好了，所以我就一直吃到現在。」大牙也表示並不擔心會影響懷孕，「反正我也不想生，就不要生了吧！」

(中時電子報)