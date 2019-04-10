前行政院長賴清德（左）10日參加郭子乾（右）飾演「韓國魚」在《Yahoo TV鄉民大會》後，面對媒體提問，外界以火車對撞來形容民進黨初選，賴清德強調會對撞是因為方向不一樣，初選應該更像是F1賽車，比較誰跑得比較快。（陳怡誠攝）

參與總統初選的行政院前院長賴清德今接受網路直播節目與郭子乾模仿的高雄市長韓國瑜對談，直言如果終止或延後初選時程，對民進黨是很大傷害。外界評估若真的走到初選，將變成兩輛火車對撞，不過賴表示，「火車對撞一定是方向不一樣，但其實黨內初選方向是一樣的，所以它更像F1賽車」，誰跑得比較快，誰就代表民進黨。

賴清德受訪時說，民進黨總統初選辦法已經公告，也曾經改變過一次，這次是第二次公告，他當然希望中執會不再變動，讓初選能夠順利圓滿進行，選出民進黨的總統候選人，「沒辦法代表民進黨的人一定要全力支持，爭取」。

賴會後受訪強調，民進黨是民主政黨，有穩定的民主制度，既然初選辦法已經公告兩次，「實在不宜再變動，變動的話，對民進黨的民主精神是很大的傷害」。賴說，希望今天中執會遵照原來公告的初選辦法，順利推動進行。

賴清德也表示，火車方向不一樣才會對撞，所以黨內初選更像F1賽車，誰跑得快就代表民進黨。至於初選隔空喊話讓基層支持者焦慮，賴說，這就是典範初選的重要性，候選人應該要超越個人、派系，「如果民進黨有辦法達到君子之爭，不僅能提升文化，也能提升台灣政黨文化」。

賴也說，如果蔡英文總統勝出初選，他自然會支持蔡，「不會有脫黨的問題」。

(中時 )