蔡賴對決，蔡英文總統大力宣揚政績，今天在臉書強調，這3年來，她一直在做的事情就是改善台灣的經濟體質，穩定台灣與國際的關係，維持區域和平穩定。「最重要的是，台灣堅持民主與自由的生活方式，堅持走與中國不同的路」。

今天是美國「台灣關係法」立法40周年，蔡英文表示，今晚她將參加美國商會的謝年飯。台灣和美國不但在政治上有緊密的合作關係，在經貿往來上也有蓬勃的發展。

她要跟大家報告，台灣具有吸引外商投資的絕佳環境，過去這段時間，聞名世界的資訊科技大廠，也跟我們一起拚經濟，加碼投資台灣：

蔡英文列舉Facebook已宣布Made by Taiwan計畫，預計將培養15000家中小企業發展全球品牌與業務，也將培訓5萬名數位行銷人才；Amazon也和經濟部簽約進駐林口新創園區，每年將提供2000人次雲端運算專業訓練。

微軟也在台灣設置物聯網新創中心及微軟AI研發中心，將在兩年內加碼投資10億元，並擴充兩百人研發團隊；Google去年啟動智慧台灣計畫，今年更進駐板橋遠東通訊園區，初期預計開出2500個職缺。此外，Google也宣布在台灣購買亞洲第一筆綠電。

蔡英文強調，這3年來，台灣堅持民主與自由的生活方式，堅持走與中國不同的路。我們擁有言論自由、網路自由，我們也尊重隱私和智慧財產權。政府不會強制提取資料，更不會違法竊取技術。「這就是外國企業對台灣放心，看好台灣、加碼投資台灣的重要原因」。並要求網友們「我做事，你分享」。

(工商 )