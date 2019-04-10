49歲羅姓男子5日凌晨2點多，在苗栗市用螺絲起子偷竊1輛停在路旁的小貨車，並揚長而去，為躲避追緝8日清晨4點多，他將車開到造橋鄉偏僻空地，疑似精神不繼在車內打盹，不料巡邏警力察覺有異，盤查後竟發現車內另有毒品吸食器，全案依竊盜罪移送偵查，另採取羅男尿液送驗。
竹南警分局指出，羅姓男子有毒品、竊盜前科，5日在苗栗市恭敬路旁偷竊小貨車後，就一路開往山區躲避，8日行駛於造橋鄉錦水村1處偏僻空地時，疑似身體疲累坐在車內休息，巡邏警力察覺有異，用行動電腦查詢發現該車為失竊車輛，旋即上前盤查。
造橋分駐所表示，羅男當時睡臥在車內，警方先多次敲打車門將他叫醒，並要求他熄火、開門接受盤查，車內除查獲羅男用來偷車的螺絲起子，另查獲1個使用過的毒品吸食器玻璃瓶，羅先是否認自己吸食毒品，強調那是多年前使用的，但警方查出他是毒品調驗人口，仍採取其尿液送驗，並將他依竊盜罪移送。
竹南警分局呼籲，歹路不要走，魔高一尺、道高一丈，千萬不要以身試法，另外「毒品害人害己」，絕不可因一時好奇沾染毒癮，一旦沾染即遭毒害，造成終生遺憾。
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(中時 )
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