漂流上岸的死豬重達120公斤。（縣防疫所提供）

防疫人員封鎖發現漂流死豬的灘岸現場。（縣防疫所提供）

漂流死豬就地焚燒和掩埋，檢驗結果下午即可揭曉。（縣防疫所提供）

金門金湖鎮料羅南石滬公園附近海岸7日發現1隻重達120公斤的漂流死豬，縣防疫所派員採樣後就就地焚燒掩埋，檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，是否感染非洲豬瘟病毒，結果今天下午即可揭曉。

縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控3公里內金湖鎮6家養豬場，由獸醫師完成訪視作業，均未發現異常現象。

縣防疫所7日下午接獲金門岸巡隊通報在南石滬公園海岸，發現一隻約120公斤漂流豬屍，火速派員趕往現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋。

(中時 )