金門再現漂流死豬 非洲豬瘟檢驗下午揭曉 14:192019/04/10 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門金湖鎮料羅南石滬公園附近海岸7日發現1隻重達120公斤的漂流死豬，採樣送驗後就地焚燒掩埋。（縣防疫所提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 漂流上岸的死豬重達120公斤。（縣防疫所提供） 防疫人員封鎖發現漂流死豬的灘岸現場。（縣防疫所提供） 漂流死豬就地焚燒和掩埋，檢驗結果下午即可揭曉。（縣防疫所提供） 金門金湖鎮料羅南石滬公園附近海岸7日發現1隻重達120公斤的漂流死豬，縣防疫所派員採樣後就就地焚燒掩埋，檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，是否感染非洲豬瘟病毒，結果今天下午即可揭曉。 縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控3公里內金湖鎮6家養豬場，由獸醫師完成訪視作業，均未發現異常現象。 縣防疫所7日下午接獲金門岸巡隊通報在南石滬公園海岸，發現一隻約120公斤漂流豬屍，火速派員趕往現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋。 (中時 ) #防疫所 #發現 #漂流 #金門 #海岸 也許您會感興趣 推薦閱讀 製琴師無師自通 漂流木打造小美 04:102019/04/06 生活 烏魚子遊金門 毋忘在莒前拍照 07:142019/04/08 生活 歐亞水獺牽情緣！金門城隍季辦在動物園 09:402019/04/08 生活 金門浯島城隍文化觀光季 周末北市動物園登場 16:462019/04/08 生活 陸商標註冊多樣 令和巧撞上 04:102019/04/09 生活 黃泗浦遺址 列十大考古新發現 04:102019/04/09 生活 金門城隍季 相約北市動物園 04:102019/04/09 生活 噁！臭屁蟲在背包下蛋 遊客嚇破膽 04:102019/04/09 生活 鐵工過世多年 8旬婆鐵捲門「卡卡」走10里找人修 19:132019/04/09 生活 金門濃霧連亂2天 軍、民機接力疏運 21:302019/04/09 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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