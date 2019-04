西城男孩演唱會座位圖。(Live Nation Taiwan提供)

愛爾蘭美聲天團西城男孩(Westlife)解散6年,在全球歌迷熱切期盼下,終於在2018年10月宣布合體回歸,並公布將在今年7月28日於林口體育館舉行20周年紀念巡迴演唱會。

西城男孩(Westlife)創始成員共有5位,其中團員布萊恩(Bryan McFadden)於2004年宣布退團,之後便一直維持由尼基(Nicky Byrne)、尚恩(Shane Filan)、馬克(Mark Feehily)、奇恩(Kian Egan)組成的四人體制。西城男孩截至目前為止全球唱片總銷量達到5500萬張,且累計有包含「Swear It Again」、「Flying Without Wings」、「You Raise Me Up」等14首英國金榜冠軍歌曲,僅次於貓王(Elvis Presley)和披頭四(The Beatles)。

自宣布合體回歸後,西城男孩推出了兩首由頭號粉絲紅髮艾德與金曲製造機Steve Mac聯手打造的單曲「Hello My Love」與「Better Man」,延續西城男孩慣有的抒情風格,再加上社會歷練所帶來的情感投入,獲得全球超過8000萬點聽次數佳績。成員尚恩曾提過,紅髮艾德早在西城男孩再度合體前,就已經開始為他們寫下無數的歌曲,可以說是他們成功回歸後最開心的人之一。

這次的20周年紀念演唱會是西城男孩7年來的首次大型巡迴,英國場次在48小時內即售出40萬張票。為了不讓一直盼望西城男孩復出的亞洲粉絲等待太久,排除歐美其他國家,優先安排亞洲巡迴,並承諾除了新歌外,在演唱會中也會演唱14首英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲。

【WESTLIFE THE TWENTY TOUR LIVE IN TAIPEI 西城男孩2019台北演唱會】

演出時間/地點 : 2019/7/28 (日) 7PM 國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

演出票價 : NTD 4800/ 3800/ 3300/ 2800/ 1800 (全座席)

公開發售:2019/4/20 (六) 11AM 拓元售票系統 吾愛開賣

節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw

Live Nation Taiwan會員預售 : 2019/4/19 (五) 11AM-5PM (凡在Live Nation Taiwan會員預購截止前完成Live Nation Taiwan網站會員註冊並成功訂閱電子報者,於預售時間內登入Live Nation Taiwan網站後,即可透過預購專屬連結購票。每位欲購票者皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與拓元售票系統帳號。)

*請於每階段售票開始25小時前至拓元售票網站完成加入會員及手機號碼驗證,新舊會員皆須完成此驗證程序,方可購票。(例:第一階段Live Nation Taiwan會員預購,需於4/18 10AM前完成驗證)

**入場嚴禁任何形式的行李箱,並須配合嚴格安檢,相關規定與詳細辦法請關注Live Nation Taiwan官網與臉書

(中時 )