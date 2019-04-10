西城男孩演唱會座位圖。（Live Nation Taiwan提供）

愛爾蘭美聲天團西城男孩（Westlife）解散6年，在全球歌迷熱切期盼下，終於在2018年10月宣布合體回歸，並公布將在今年7月28日於林口體育館舉行20周年紀念巡迴演唱會。

西城男孩（Westlife）創始成員共有5位，其中團員布萊恩（Bryan McFadden）於2004年宣布退團，之後便一直維持由尼基（Nicky Byrne）、尚恩（Shane Filan）、馬克（Mark Feehily）、奇恩（Kian Egan）組成的四人體制。西城男孩截至目前為止全球唱片總銷量達到5500萬張，且累計有包含「Swear It Again」、「Flying Without Wings」、「You Raise Me Up」等14首英國金榜冠軍歌曲，僅次於貓王（Elvis Presley）和披頭四（The Beatles）。

自宣布合體回歸後，西城男孩推出了兩首由頭號粉絲紅髮艾德與金曲製造機Steve Mac聯手打造的單曲「Hello My Love」與「Better Man」，延續西城男孩慣有的抒情風格，再加上社會歷練所帶來的情感投入，獲得全球超過8000萬點聽次數佳績。成員尚恩曾提過，紅髮艾德早在西城男孩再度合體前，就已經開始為他們寫下無數的歌曲，可以說是他們成功回歸後最開心的人之一。

這次的20周年紀念演唱會是西城男孩7年來的首次大型巡迴，英國場次在48小時內即售出40萬張票。為了不讓一直盼望西城男孩復出的亞洲粉絲等待太久，排除歐美其他國家，優先安排亞洲巡迴，並承諾除了新歌外，在演唱會中也會演唱14首英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲。

【WESTLIFE THE TWENTY TOUR LIVE IN TAIPEI 西城男孩2019台北演唱會】

演出時間／地點 ： 2019／7／28 (日) 7PM 國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

演出票價 ： NTD 4800／ 3800／ 3300／ 2800／ 1800 （全座席）

公開發售：2019／4／20 (六) 11AM 拓元售票系統 吾愛開賣

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