2020世界大學高爾夫錦標賽，將於明年6月17至20日首次在台中舉辦，邀請170個國際大學運動總會(FISU)會員國參加，預計有100至150人參賽。副市長令狐榮達10日陪同FISU高爾夫技術代表沃爾(Mr. Dominic Wall)至台中國際高爾夫球場勘察。沃爾盛讚球場很漂亮，是很有挑戰性的球場。

副市長令狐榮達、運動局長李昱叡、台中市體育總會高爾夫委員會主任委員張世禎等人，一同前往台中國際高爾夫俱樂部場勘，視察東區及中區球場共18洞場地狀況。「Very pretty、very beautiful！」沃爾盛讚台中國際高爾夫俱樂部很漂亮、也非常棒，對選手來說是很有挑戰性的球場。

令狐榮達指出，台中市即將主辦2020世界大學高爾夫錦標賽，會有數10個國家的優秀選手來到台中比賽，國內好的年輕選手也會齊聚台中，希望將這次比賽辦得成功，提升台灣及台中的國際知名度與形象。

令狐榮達表示，希望明年的世界大學高爾夫錦標賽，可以讓所有選手有很愉快的比賽體驗，這些年輕選手受到這麼好的鼓勵，未來可能會進軍職業球壇等，無論如何都能讓他們留下一個美好的經驗。

運動局長李昱叡說，市府期望透過舉辦2020世界大學高爾夫錦標賽，不僅提供各國球員切磋球技、享受高球魅力的機會，也能提升台中的高爾夫競技實力，並提高國際能見度；未來市府也會持續推廣運動，讓高爾夫運動向下扎根，歡迎所有喜愛高爾夫的球迷明年到場觀賽。

(中時 )