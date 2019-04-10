ANDY揮毫寫「囍」字，作為見面會主題視覺。（紅心字會提供）

成軍21年長壽男團「SHINHWA神話」成員李先鎬（ANDY），長期以行動支持公益，5月25日他將4度為「紅心字會」來台舉辦「2019囍愛Andy李先鎬Beloved Taipei Fan Meeting」愛心見面會，籌募弱勢兒童營養餐費。

他表示能夠參加紅心字會慈善活動不只感動榮幸、更覺感恩，每年都要義不容辭地參與。他欲分享兩件他的喜事，「一是慶祝紅心字會30週年，二是我推出了全新單曲「要再喝一杯嗎？」，雙重喜悅、甜蜜蜜地與各位見面。」

他特地以剪紙方式剪出「囍」字，作為本次見面會主題視覺。他另拍攝全中文影片錄製「愛的語錄」，包括「猜猜看，我的紅心在哪邊？我的紅心在你那邊！」、「見面會的時候，你知道我喜歡坐在靠窗、還是靠走道？我喜歡靠著你！」、「你知道這杯是什麼酒嗎？是我們的囍酒」等逗句準備好好撩粉。

歷次見面會都有令人耳目一新的主題，這次主題概念為「愛的PARTY」，活動上他將表演包括新歌的多首歌曲外，粉絲互動遊戲當然不會少。而有別於商業活動模式，見面會以捐款贈票方式，捐款4500元即可獲限量500張的入場名額。

他將獻上神話級豐富福利，包括會後全場一對一合影、全場擊掌及抽出2百張親筆簽名卡。見面會4月14日中午12點起開放捐款，限量500張，詳情可參閱「紅心字會」臉書粉絲團。

(時報周刊)