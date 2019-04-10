藍委質疑980萬標案 環署澄清絕非上網帶風向 16:252019/04/10 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 環保署長張子敬澄清絕非養網軍。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 環保署長張子敬10日在立法院備詢時表示，980萬元預算的「民眾政策溝通及輿情風險管理」標案，是要加強運用社群媒體和民眾溝通，宣導政策，並包括訓練員工的費用，反駁絕非如外界所言，是養網軍對付環團與民眾。 (中時 ) #民眾 #溝通 #政策 #標案 #風險 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(4月8日～4月15日)－天秤座（9月23日～10月23日） 家人溝通 陪伴為上 04:092019/04/07 政治 高市府不願放人 張雲鵬盼圓滿離開 11:422019/04/08 政治 八里汙水廠長標案涉圖利廠商被訴 18:052019/04/08 政治 南韓新駐陸大使張夏成 會與陸持續保持溝通 20:442019/04/08 政治 預防失智應遠離三大風險因子 20:432019/04/08 政治 最會溝通變謎様溝通 他看蔡英文就傻眼 00:192019/04/09 政治 東元拿下台糖智慧綠能住宅園區機電相關標案 13:572019/04/09 政治 編980萬招標 藍委質疑環保署養網軍 11:592019/04/10 政治 總計1900萬？立委再爆農委會研發單位搞輿情標案 16:032019/04/10 政治 農委會秘密會議理由曝光 竟是怕被外界攻擊 15:312019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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