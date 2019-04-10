環保署長張子敬10日在立法院備詢時表示，980萬元預算的「民眾政策溝通及輿情風險管理」標案，是要加強運用社群媒體和民眾溝通，宣導政策，並包括訓練員工的費用，反駁絕非如外界所言，是養網軍對付環團與民眾。

(中時 )