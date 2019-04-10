高雄中學胡姓教官赴中國大陸鄭州分享理念，被民進黨立委質疑「敵我不分」。教育部長潘文忠10日在立法院受訪表示，教官是現役軍人，赴陸應以公假派遣方式申請，初步審查其申請符合相關規定，至於參加的活動內容有否違反軍人立場，教育部會再會同國防部深入了解。

(中時 )