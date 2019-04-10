教官赴陸「敵我不分」？教長：符合規定 17:262019/04/10 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 教育部長潘文忠指教官赴陸交流，初步了解其申請符合規定。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄中學胡姓教官赴中國大陸鄭州分享理念，被民進黨立委質疑「敵我不分」。教育部長潘文忠10日在立法院受訪表示，教官是現役軍人，赴陸應以公假派遣方式申請，初步審查其申請符合相關規定，至於參加的活動內容有否違反軍人立場，教育部會再會同國防部深入了解。 (中時 ) #教官 #教育 #軍人 #規定 #公假 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》3度酒駕撞死軍人 判賠家屬500餘萬元 18:592019/04/06 政治 永春高中 3R天文教育互動體驗佳 04:092019/04/07 政治 滿意德國5G規定 傳美解除禁用華為 13:062019/04/08 政治 韓讀高中將免費 分階段2021全面實施 13:332019/04/09 政治 韓市府、微軟培育國際人才 共推AI雙語教育 13:282019/04/09 政治 奧斯特公司未召開記者會 遭處違約金5萬元 19:522019/04/09 政治 誠研違反重訊 處以5萬元罰款 19:512019/04/09 政治 專家傳真－我國開放銀行如何加快腳步？ 04:102019/04/10 政治 藍委提12點軍改修正 籲國民黨太陽表態 11:122019/04/10 政治 中市教育前瞻發展會議 研議中小學教師帶職公假國內外進修 13:002019/04/10 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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