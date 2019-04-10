民進黨內意圖勸退賴清德，前立委沈富雄認為民進黨的人不夠了解賴清德，賴第一天出手他就以「起手無回」看待，對此，民進黨大老林濁水表示，決定了就義無反顧是民進黨的本色，而賴清德「根本就是創黨黨員」。

民進黨總統黨內初選蔡賴相爭，挺英派意圖勸退賴清德，或是促成「蔡賴配」，沈富雄日前認為，民進黨的人不夠了解賴清德，強調賴第一天出手，他就以「起手無回」四個字看待賴投入初選的決心。

林濁水今天在臉書表示，沈富雄好說話嚇人，民進黨不了解賴清德，不知道他決定了就會一路走下去不回頭。整個黨不了解他？那豈不是賴入錯了黨？

他說，其實決定了就義無反顧豈不就是民進黨的本色，否則在1986為什麼會有一群人先向家人交代後事然後去參加創黨大會？在國會全面改選時當選的51立委，為什麼政治犯、黑名單、政治犯家人、美麗島辯護律師加起來過半？

林濁水認為，現在黨內很多人不了解這精神所以認為他可以和蟹又的確是事實，但那是因為有創黨經歷的現在已經是絕對少數，而其中有經歷過的又大有忘了建黨本色的人，而不是賴入錯了黨。

他要沈富雄注意一下這個現象：幾位不知或忘了建黨本色的人地位雖特別高，聲量特別大，掩蓋了其他的聲音，但是為什麼賴仍然還走得下去？林濁水強調，就是因為賴的確沒有入錯黨，他根本就是創黨黨員。

(工商 )