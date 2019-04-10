為了報復歐盟對空中巴士補貼，川普威脅準備對歐盟商品祭出價值110億美元（約台幣3300億）關稅，美媒表示川普此舉無疑是向全球發布一道訊息，表明他的貿易戰還沒有結束，逐漸走弱世界經濟將不得不繼續與川普的貿易戰打交道。

據美媒彭博社9日報導，包括直升機到洛克福特乳酪，川普威脅要對歐盟一系列商品加徵總計高達110億美元的關稅，他在推特上表示「世界貿易組織認為，歐盟給空巴的補貼對美國產生了負面影響。現在，美國將對價值110億美元的歐盟產品徵收關稅！多年來，歐盟一直在貿易中占美國的便宜。這種情況馬上就要停止了！」

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月9日

然而，報導指出，這決定無疑高調地提醒人們，儘管川普正在努力與北京達成貿易協議，以結束兩國之間的關稅戰，但他也希望改寫與其他貿易夥伴的關係。美國前高級貿易談判代表、現供職於亞洲協會（Asia Society）的卡特勒（Wendy Cutler）表示：「我們仍處在與去年相同的關稅世界，這仍有大量風險與不確定性，儘管川普利用關稅迫使歐盟、日本與其他貿易夥伴展開談判，問題是在什麼情況下會適得其反。到了什麼程度，各國才會說適可而止？」

除歐盟外，川普政府還准備對日本展開關稅戰。據路透社2日報導，一位日本政府消息人士透露，美日有可能於15日至16日在華盛頓舉行首輪貿易對話，由於川普先前已表明對日本對美國690億美元的貿易順差感到不滿，而其中三分之二來自汽車出口，日本政府官員越來越擔心川普恐對日本汽車和汽車部件徵收高額進口關稅，這將會嚴重打擊依賴於出口的日本經濟。

(中時電子報)