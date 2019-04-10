《復仇者聯盟：終局之戰》電影票12日開放預售。（迪士尼提供）

《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，片中演員連日忙於宣傳，其中「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森與幾位拍檔前晚一起上吉米金默的節目，據NBC報導，史嘉蕾錄完節目離開時坐車遭大批狗仔狂追，讓她氣得去警局求助。

史嘉蕾發聲明嚴斥：「就算黛安娜王妃慘死，法律也沒做出改變保護那些狗仔隊迫害的對象。直到狗仔跟蹤被視為法律犯罪之前，我們只是在等誰會像黛妃一樣喪命。」洛杉磯警方指史嘉蕾向他們表示狗仔隊當時追車的方式非常危險，不斷飆速闖紅燈，但並未報警。

《復仇者聯盟：終局之戰》是漫威有史以來片長最長的電影，幾乎每十分鐘就會有關鍵劇情發生。日前演員們上節目時曾被問到哪一段情節適合去廁所？演員紛紛表示電影全程無尿點，沒有合適的時間點可以去廁所。對此「蟻人」保羅路德跳出來，搞笑建議觀眾入場前應購買特大號爆米花，吃完之後就可以把空桶放在座位下神不知鬼不覺的解放一下。

導演喬羅素透露，「鋼鐵人」小勞勃道尼、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「鷹眼」傑瑞米雷納、「 黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、「蟻人」保羅路德、「驚奇隊長」布麗拉森、「美國隊長」克里斯伊凡、「浩克」馬克魯法洛、「戰爭機器」唐奇鐸、「涅布拉」凱倫吉蘭、「奧科耶」達娜古瑞拉、「薩諾斯」喬許布洛林、「火箭」布萊德利庫柏(配音)，都確認將回歸登場。《復仇者聯盟：終局之戰》將於4月24日星期三起搶先全美上映，12日開放預售。

(中時 )