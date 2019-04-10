美國波音737 MAX機型半年接連發生2起墜機事件，讓許多航空公司抵制，現在更被媒體踢爆737 MAX系列是舊裝重改，它沿用了1960年代的設計，機長甚至必須依靠「紙本」的操作手冊。

波音公司所採取的「不重新設計，直接更新舊機型」的策略，因為更新舊機比重新設計還要更快、更省錢，因為航空公司不用花大筆的前去重新訓練飛行員，因而降低飛行人員的訓練成本，只要讓他們再多上幾次室內課就行，原來更新舊機的生產策略，都是為了配行航空公司的需求，讓波音產量大幅提升，

波音的做法就是重新在50年前的設計上變出新花招，卻也賠掉了企業聲譽。上市至今，美國聯邦航空管理局（FAA）也確實沒有要求駕駛更新型737機型的飛行員，重新進行模擬器訓練。

有工程師爆料「當時的737是最先進的技術，但那也是50年前的事了，目前的狀況下，它並不是一架好飛機。」從起飛前的操作，就可以知道737 MAX系列與新機型的巨大差異，新機型只要簡單轉動1個鈕，按2個開關就好，737 MAX的步驟多達7個，與52年前的第一架737客機大致相同。

而新設計當駕駛MAX系列時，駕駛員必須翻開「紙本」操作手冊，一個個檢查哪裡出了問題。調查人員也懷疑，造成兩架飛機失事的主要原因，可能就是Max為取代較大引擎而設計的防失速裝置。也有專家表示除了「自動防失速系統」（MCAS）之外，還有另個影響襟翼及飛行安全的軟體有問題。

(中時電子報)