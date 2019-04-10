Yahoo TV《茜問》主持人陳文茜罹癌後仍樂觀面對人生，認為罹癌都只是小事。她在手術前的節目錄影中，表示不論發生什麼事都要相信自己就會康復，還自嘲自己雖非「赴湯蹈火」，但也是「赴刀蹈火」的面對現實。

在今天（4月10日）播出的最新一集節目中，陳文茜邀請到在人生職涯曾轉換跑道、堅持走別人不看好的行業的4位來賓，包括髮型師Tony、調酒師Johnny等人，分享當生命被判刑，不再能為所欲為時，該如何調適心態的奮鬥哲學！

陳文茜表示，自己能樂觀面對疾病的關鍵，其一是她長期在榮總93兒童癌症病房擔任志工，看過許多童齡癌友面臨癌症仍勇敢以對，甚至多數場景都是小朋友在安慰父母，或帶著微笑離開人世，因為他們是在濃濃的愛裡頭被祝福，覺得此生已值得。

其次是自己還沒有倒下，陳文茜認為生命裡頭一定有結束點，鼓勵來賓只要還有一口氣，就要抓緊機會做任何事。

Tony分享自己的人生，也趁機反問陳文茜，「還有什麼事情想完成？」陳文茜先幽默調侃自己是「flash」人生，因為職涯轉變很跳tone，隨後表示生病代表兩個意義，一是老了，二是提醒自己趁還沒倒下前趕緊做想做的事情，例如她想帶著愛犬搭遊輪環遊世界。

(旺報 )