對於航空公司預告罷工期及籌組工會，市議員林正峰、林政賢、萬美玲等人質疑勞動局核准成立機師和空服員職業工會有瑕疵，並抨擊勞動局對華航機師罷工事件未盡到協助溝通責任，要求勞動局正視接下來可能發生的長榮空服員擬罷工事件，並於核定航空運輸業工會罷工前要有預告期，方便旅客預做因應。

林正峰質疑，勞動局核准桃園市空服員和機師兩個工會時，除沒有對成員做區域限制外，都有固定雇主的勞工，同意設立職業工會也有瑕疵，致衍生甲公司員工罷工時，帶頭抗爭的竟然是乙公司員工的亂象，「難道不該懷疑是這兩家本國籍航空公司競爭的延伸嗎？」他要求勞動局應該就這項瑕疵重新檢討。

另外，黃景熙、黃婉如、陳雅倫、涂權吉、李家興、劉茂群、牛煦庭等人，都關心工廠大量解僱問題，像是華映、嘉聯益等，陳靜航表示，只要有消息傳出，勞動局都是主動介入，讓勞資雙方除達到共識外，爭取優於勞基法的條件，也協助失業勞工媒合新工作。

(中時 )