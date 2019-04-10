米其林指南國際總監Gwendal Poullennec在台北米其林指南2019媒體發布會後受訪，被問今年必比登美食推介餐廳的3道料理價格為何從1000元漲成1300元，他直接拿出米其林指南強調價格未變：「之前公布似乎變成1300元，但書上的標準還是1000元。」但對照新聞稿上1300元的數字，讓在場還沒拆開指南的媒體們都一陣困惑。

台北米其林指南中的必比登價格仍維持1000元台幣。（翻攝自台北米其林指南）

今年必比登增選了不少夜市名單，是因米其林認定夜市文化是台灣國民美食很大的一環，Gwendal提到泰國也有街頭攤販名單、新加坡則有大排檔，儘管是簡單的菜色，評審員對夜市的食材和廚師們廚藝的精湛程度感到驚艷，「會成為任何國際觀光客在旅程中很重要的回憶。」他更笑言昨晚也親赴夜市一嚐在地小吃。

為不讓米其林星級餐廳的光芒掩蓋過值得饕客一探究竟的必比登美食，主辦單位更特地安排分批釋出入選名單，不過少了滷肉飯、傳統剉冰、雞排、炭烤等在地小吃，許多網友大呼遺憾，Gwendal表示名單可能會繼續增長，「重點還是食物品質。」

新聞稿和之前公布名單時依樣，必比登3道料理標示為1300元台幣以下。（翻攝自台北米其林指南2019媒體發布會新聞稿）

談起頤宮能成功維持3星評價的理由，Gwendal認為每個三星餐廳都必定符合米其林最重視的「一致性」，「必須整份菜單都是美食，更不需整年度都維持，還要提供獨一無二的創意餐飲體驗。全球128家3星餐廳都用一樣的標準評比。」

是否有機會擴展到高雄、台中等其他台灣城市？Gwendal表示今專注於台北名單發布，「沒有新資訊和消息可以透露。」僅重聲米其林的忠旨是分享美食，「這2年在台北只是開始，未來還很難說。」或許台北以外城市可效法日本北海道、福岡等地，數年才發行一本？他坦言每年發行一本必須花費眾多心力，但依然希望維持這種頻率，「確保和市場的關聯性是更緊密的。」

去年表示會增加台灣評審員，但他對評審員的數量和國籍比例始終三緘其口，強調是「秘密客系統」，僅表示每擴展一個米其林美食城市，都會招募當地成員，目前已達到數字新高，但培訓最少需經3年時間，會先將他們送到各地，拓展對美食開放心態，他以東京為例，一開始大多由國際評審員輔佐團隊，逐漸加入當地成員，如今已行之有年，更在國籍比例中找到平衡。

(中時 )